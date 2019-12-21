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После четырёхлетнего расследования антимонопольное агентство Франции оштрафовало компанию Google на 150 млн. евро за непрозрачную и непредсказуемую политику рекламной сети. Всё началось с того, что французская компания Gibmedia обвинила Google в приостановлении без уведомления работы её аккаунта в Google Ads. Французский регулирующий орган посчитал, что изменив условия пользования рекламной сетью, Google злоупотребила своим положением на рынке. Сама Google собирается подавать апелляцию.

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Gibmedia ведёт сайты самой разной направленности, от прогнозов погоды до корпоративных данных. Google утверждает, что эта компания выпускала вводящую в заблуждение рекламу. В частности, людей заставляли платить за сервисы при непонятных условиях. Франция штрафует Google не в первый раз. В 2011 году сумма штрафа составила 100000 евро за сбор данных для сервиса Street View. В 2014 году 150000 евро за нарушение законов о конфиденциальности, 10000 евро в 2016 евро за нарушение европейского права быть забытым в поисковой системе. Но по сравнению со штрафом в $57 млн. всё это мелочи. Во столько оценили отсутствие понятной прозрачной политики сбора данных. Ещё Google заплатила $1,5 млрд. за то, что не смогла внятно задекларировать свою налоговую активность в этой стране.

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Ранее в этом году президент Франции предложил взимать налог в 3% на доходы от работы цифровых сервисов в стране. В ответ на это президент США угрожал обложить налогом французские вина. В итоге два президента пришли к соглашению, которое облегчит налоговые выплаты, но Google во Франции это не поможет.