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Франция оштрафовала Google на $167 миллионов за непредсказуемые правила рекламной сети

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После четырёхлетнего расследования антимонопольное агентство Франции оштрафовало компанию Google на 150 млн. евро за непрозрачную и непредсказуемую политику рекламной сети. Всё началось с того, что французская компания Gibmedia обвинила Google в приостановлении без уведомления работы её аккаунта в Google Ads. Французский регулирующий орган посчитал, что изменив условия пользования рекламной сетью, Google злоупотребила своим положением на рынке. Сама Google собирается подавать апелляцию.

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Gibmedia ведёт сайты самой разной направленности, от прогнозов погоды до корпоративных данных. Google утверждает, что эта компания выпускала вводящую в заблуждение рекламу. В частности, людей заставляли платить за сервисы при непонятных условиях. Франция штрафует Google не в первый раз. В 2011 году сумма штрафа составила 100000 евро за сбор данных для сервиса Street View. В 2014 году 150000 евро за нарушение законов о конфиденциальности, 10000 евро в 2016 евро за нарушение европейского права быть забытым в поисковой системе. Но по сравнению со штрафом в $57 млн. всё это мелочи. Во столько оценили отсутствие понятной прозрачной политики сбора данных. Ещё Google заплатила $1,5 млрд. за то, что не смогла внятно задекларировать свою налоговую активность в этой стране.

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Ранее в этом году президент Франции предложил взимать налог в 3% на доходы от работы цифровых сервисов в стране. В ответ на это президент США угрожал обложить налогом французские вина. В итоге два президента пришли к соглашению, которое облегчит налоговые выплаты, но Google во Франции это не поможет.

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omoikane
16:29
20 это совсем убогонькие. Которые я бы вот вообще не брал нормальные ближе к 25 стоят. У нас даже палиты с дешевым охладом стоят 23. И если такую же дешевую гигу взять выходит 8-9 тыс.
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Kasyan
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А каким образом прилепили на 128-битную шину 8 гб?! Короче, гугли Tom's Hardware EEC Filings Show AMD's Radeon RX 5600 will have 6GB and 8GB SKUs
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ego0550
16:27
На вулкане рдр2 идет на картах нвидиа ровно так же как и на АМД, а вот в дх12 амд сливается в утиль.
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Evgeniy Som
16:26
Ты в тексте картинку платы видел? А теперь нубилойдик сравни ее с дефолтной 2070 супер. Если например сравнивать с 2070 супер вертус от мси то тут почти в 3 РАЗА больше фаз на чип и в 2 раза на память...
Обзор и тестирование видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme (ZT-T20820B-10P)
Sergiu Bunacalea
16:22
капитализация у интел вроде как в 30 раз больше чем у амд
Активно теснить Intel компания AMD продолжит до конца 2021 года
NordWind
16:21
видео 16К конвертированное из видео 16 в видео 16К
Компьютер Mac Pro от Apple умеет конвертировать видео в 16К, которое не используется даже в кинопроизводстве
fantazer
16:18
сходик проверь не дебил ли ты
Активно теснить Intel компания AMD продолжит до конца 2021 года
Grotlon
16:18
Негоже элитный Mac Pro осквернять всяким трипером.
Компьютер Mac Pro от Apple умеет конвертировать видео в 16К, которое не используется даже в кинопроизводстве
omoikane
16:18
сразу видно "знатока" считающий что 4700 8ядерный проц :D Проц скорее всего 4/8, просто некорректное отображение. А старший если и будет, то скорее всего 6/12.
Первый в мире 8-ядерный APU от AMD - Ryzen 7 4700U Renoir показан в тесте PCMark
omoikane
16:17
Это сообщение не вам адресовано, а автору новости. Как раз в тему названия подходит раз у он тут отписался. Вы тут вообще каким боком? :D
Первый в мире 8-ядерный APU от AMD - Ryzen 7 4700U Renoir показан в тесте PCMark
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