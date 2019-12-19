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Компания Samsung недавно решила, что есть серьёзный спрос на мобильные устройства с поддержкой стилуса S-Pen. В результате регулярно появляются сообщения о работе над смартфоном Galaxy Note 10 Lite. Теперь речь идёт ещё и о том, что будет выпущен очередной планшет с возможностью применять этот стилус.

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Издание SamMobile сообщает об устройстве с номером SM-P610. Данная версия планшета работает только с Wi-Fi, хотя ещё есть вариант SM-P615 со стандартом сотовой связи 4G.

Galaxy Tab S6

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В настоящее время разработка находится на начальном этапе. Из-за этого мало что известно про спецификации предполагаемого планшета. Похоже, что базовая модель будет предлагать 64 Гб хранилища, а также будет версия с объёмом 128 Гб.

Планшет будет продаваться вместе с чехлом в виде книжки. Стоимость пока остаётся загадкой, но вряд ли это будет замена флагманскому планшету Galaxy Tab S6. Скорее всего речь идёт о более доступной по цене альтернативе Galaxy Tab S5e.

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Последний работает на процессоре Snapdragon 670, конфигурация памяти у него 4/64 Гб, ёмкость батареи 7040 мАч. Или же новый планшет может заменить ещё более дешёвый Galaxy Tab A с S Pen. Ранее в этом году он вышел с объёмом памяти 3/32 Гб на чипе Exynos 7904 с батареей всего 4200 мАч.

Возможно, анонс состоится на выставке MWC 2020 в феврале. Или не исключено, что планшет появится позднее и ему будет посвящён всего лишь пресс-релиз вместо отдельного мероприятия с журналистами.