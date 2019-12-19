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Первый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold представляет собой интересную задумку, но с реализацией возникли проблемы. Кроме того, далеко не все могут или хотят позволить себе потратить более 130000 руб. на смартфон. Возможно, гибкие смартфоны будущего станут более доступными по цене. В том числе от самой Samsung.

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Ранее в этом году на своей конференции разработчиков южнокорейский производитель показал другой дизайн гибкого устройства. Теперь впервые появились его реальные изображения. Это гибкий аппарат-раскладушка, который похож на модель Moto Razr. Когда он сворачивается, то становится очень маленьким, тогда как в развёрнутом состоянии у него размер обычного смартфона.

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На фотографиях показан прототип из Китая. Посередине экрана наверху находится отверстие для камеры. Samsung называют подобный дизайн экрана Infinity-O и он уже находил применение в традиционных аппаратах этого производителя. Экран довольно длинный, соотношение сторон может быть 21:9. Ещё можно разглядеть знакомый программный интерфейс Samsung One UI.

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Ещё фотографии показывают крохотный вспомогательный экран, который работает, когда устройство в свёрнутом состоянии. На нём отображается время и, возможно, пропущенные уведомления.

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Прежде были слухи, что Samsung работает над подобным менее дорогим смартфоном. Как и в случае с Moto Razr, здесь может быть не самый быстрый процессор и другие компоненты.

Не исключено, что анонс состоится в конце февраля на выставке MWC, а продажи начнутся позднее.