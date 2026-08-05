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Археологи нашли в Азербайджане церемониальную кухню возрастом 3200 лет
Её впервые обнаружили в 2024 году, и в настоящее время продолжают исследовать
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Археологи в Тава-Тепе на западе Азербайджана нашли церемониальную кухню, возраст которой может составлять около 3200 лет. Речь идёт о сооружении позднего бронзового века (1300–1000 гг. до н. э.), которое впервые обнаружили в 2024 году. На протяжении столетий это сооружение перестраивали, при этом сохраняя изначальные печи и сосуды.

Изображение: Университет Катании

Исследователи высказывают предположение о том, что общины долгое время возвращались в это место для приготовления пищи и участия в больших трапезах. Это могла быть не простая домашняя кухня, а сооружение, связанное с коллективными собраниями и поддержанием социальных связей.

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В процессе последних раскопок археологи достигли более древнего уровня. Здесь содержатся круглые жаровни, которые могли служить основным очагом для приготовления пищи. Вокруг нашли несколько меньших приспособлений для обработки пищи и керамические сосуды. Внутри заполненной золой печи находились многочисленные миски.

Изображение: Университет Катании

Кухня находилась на террасе из утрамбованной земли, возвышаясь над окружением. Археологи не исключают, что над ней могла возвышаться крыша из дерева и веток.

Такое положение делало кухню видимой с большого расстояния и отделяло её от других зон деятельности. Археологам неизвестно о похожих сооружениях на Кавказе.

Изображение: Университет Катании

Научные исследования остатков пищи внутри сосудов могут рассказать, что именно здесь готовили. Одно из блюд могло напоминать пшённую кашу с мёдом. Также важной частью этих трапез могла быть говядина. Потребуется дальнейший анализ растительного материала, костей животных и остатков керамики, чтобы получить более полное представление о меню.

Изображение: Университет Катании

Вокруг церемониальной зоны нашли хижины с полами из обработанного известняка, деревянные элементы и связанные с производством продуктов питания помещения. Интересной находкой являются пинтадеры — украшенные терракотовые штампы. Геометрические узоры на них могли применяться для нанесения рисунка на хлеб. Это также говорит о том, что оформление хлеба могло иметь не только практическое, но и символическое значение.

#история #археология #раскопки #азербайджан
Источник: arkeonews.net
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