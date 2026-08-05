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Он войдёт в состав 840-килограммового самолёта с вертикальным взлётом и посадкой

Работающая на рынке аккумуляторов американская компания SES AI из Бостона заключила соглашение с Doroni Aerospace. В рамках этого соглашения два производителя из США займутся проектированием и разработкой аккумуляторных систем для электрического самолёта вертикального взлёта и посадки (eVTOL) Doroni H1-X.

SES AI занимается производством аккумуляторных элементов для аэрокосмической, оборонной, робототехнической и передовой мобильной отраслей. В первую очередь её специализацией являются литий-металлические аккумуляторы с высокой плотностью хранения энергии.

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Общая потенциальная стоимость рамочного соглашения составит до $1,09 млн. Проект планируется поэтапно реализовать в 2026 и 2027 годах. Разработанные в результате аккумуляторные системы смогут поддерживать программу наземных и лётных испытаний H1-X. Сотрудничество может быть расширено на дополнительные испытательные системы и серийное производство.

Изображение: Doroni Aerospace

SES AI может задействовать свою платформу Molecular Universe AI. Её литий-металлические элементы рассчитаны на обеспечение плотности энергии около 400 Вт·ч/кг. Они успешно прошли проверку безопасности и испытания на устойчивость к механическим воздействиям. Аккумуляторы выдержали проколы гвоздём, перезарядку и внешнее короткое замыкание. В их состав войдёт технология мониторинга состояния батарей от SES AI.

Самолёт H1-X предназначен для обеспечения индивидуальной воздушной мобильности. Двухместный аппарат имеет дальность полёта 161 км и максимальную скорость 193 км/ч. Он весит 839 кг и заряжается за 25 минут. Самолёт предназначен для полётов на короткие расстояния в городских и пригородных условиях.

H1-X основан на многороторной конфигурации, в результате чего его механическая конструкция проще по сравнению с конструкциями с поворотными винтами. За подъём и полёт отвечает аккумуляторная система. По этой причине требования к конструкции аккумуляторов крайне жёсткие. Они потребляют большой ток во время фаз вертикального подъёма, требуют точного терморегулирования в течение быстрых циклов зарядки-разрядки и имеют строгие ограничения по массе.