Микроскопическое зерно сохранилось в песке залива Хиросимы

Специалисты из университета Флоренции обнаружили неизвестный металлический сплав внутри стекловидных обломков, образовавшихся после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года. Это демонстрирует, что ядерные взрывы способны работать как лаборатории для создания материалов, которые невозможно получить обычными методами.

Изображение: Лука Бинди и др., 2026

С момента атомной бомбардировки прошло 80 лет, но обломки в городе и заливе продолжают предоставлять учёным уникальные материалы. Сплав представляет собой крошечное металлическое зерно внутри частицы хиросимаита. Это стекловидные обломки, которые образовались в результате взрыва.

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Группа исследователей изучила 34 образца хиросимаита с помощью электронной микроскопии, микрозондового анализа и рентгеновской дифракции монокристаллов. Один образец выделяется среди остальных, имея в своём составе многочисленные микроскопические железо-хромовые (Fe-Cr) фрагменты. Одно крошечное зерно имеет богатый кремнием химический состав. Рентгеновская дифракция показала, что зерно кристаллизуется в кубической структуре, известной как тип AlAu4, упорядоченном производном структуры β-марганца, с искажёнными икосаэдрическими атомными кластерами.

Сплавы подобной химической сложности обычно принимают простые формы. В данном случае получилась полностью упорядоченная интерметаллическая структура.





Температура огненного шара превышала 7000 °C, что могло испарить конструкционную сталь, алюминиевые компоненты, медьсодержащие материалы и другие промышленные и городские отходы, превратив их в вихревое плазменное облако. Атомы из разных металлических источников смешивались и мгновенно затвердевали.

Найденная кристаллическая структура может стать моделью для разработчиков новых сплавов железа-хрома-никеля-кремния методом быстрой кристаллизации, порошковой металлургии или аддитивного производства.