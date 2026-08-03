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Вдохновлённый лампой накаливания реактор способен помочь с декарбонизацией
Устройство с нитью-катализатором повышает КПД преобразования метана, уменьшая выбросы парниковых газов
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Специалисты из Национального университета Сингапура (NUS) представили инновационный химический реактор. При его создании они вдохновлялись традиционной лампой накаливания. Отличительной чертой является конструкция «нити накаливания-катализатора».

Нить накаливания достигает высоких температур для активации метана. Внутренняя поверхность вокруг нити покрыта катализатором и работает при более низких температурах, позволяя контролировать химические реакции. Результатом станет повышенная эффективность преобразования метана в ценные химические вещества, такие как этилен и ароматические соединения. Помимо этого будет снижен объём нежелательных побочных продуктов и выбросов углерода. Также реактор поспособствует разложению аммиака, что является важным этапом производства водорода из аммиака.

Изображение: Национальный университет Сингапура

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Если в обычных промышленных реакторах нагреваются крупные реакционные камеры, то в данном случае тепло концентрируется в нужном месте. Это снижает теплопотери и расходы на эксплуатацию. Другим преимуществом станет возможность создания небольших децентрализованных производств вместо крупных промышленных заводов.

Прежде чем начнётся коммерческое внедрение этого реактора, исследователи должны показать его долговременную надёжность, стабильность непрерывной работы в промышленном окружении и возможность масштабировать технологию от лабораторных прототипов до крупномасштабных производственных систем. Также необходима интеграция в уже существующую промышленную инфраструктуру.

#технологии #промышленность #инновации #экология
Источник: interestingengineering.com
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