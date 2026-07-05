Обвиняемым в контрабанде грозит до 20 лет лишения свободы

Власти Сингапура арестовали роскошный особняк стоимостью 55 миллионов сингапурских долларов (около 42 миллионов долларов США) в рамках расследования схемы незаконного экспорта серверов с чипами NVIDIA. Суд также заморозил около 800 тысяч долларов на банковских счетах фигурантов дела. По версии следствия, недвижимость была приобретена на средства, полученные в результате преступной деятельности. Источник изображения: ChatGPTОбвинения в отмывании денег предъявлены двум гражданам из стран Азии, которых следствие считает участниками сети по поставкам серверного оборудования. Кроме того, четыре компании обвиняются в предоставлении ложных сведений при экспорте компьютерных серверов, предположительно оснащенных чипами NVIDIA, в Малайзию.

Следователи считают, что часть оборудования затем могла быть переправлена в Китай в обход ограничений США. Расследование связано с проверкой, начатой США после появления подозрений, что китайские компании могли получать передовые чип NVIDIA через посредников в третьих странах. Хотя Сингапур не обязан применять американские экспортные ограничения, местные власти заявили, что намерены жестко пресекать мошенничество и отмывание денег, чтобы сохранить репутацию страны как надёжного международного финансового и торгового центра.

В случае признания виновными обвиняемым по делу о мошенничестве может грозить до 20 лет лишения свободы, а по обвинениям в отмывании денег – крупные штрафы и дополнительные сроки заключения. Расследование продолжается, а власти не исключают новых обвинений в отношении других участников предполагаемой схемы поставок оборудования с ИИ-чипами.