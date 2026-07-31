Переписка в российском мессенджере не будет стоить ни копейки абонентам МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2

Четыре крупнейших оператора мобильной связи России, в число которых входят МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2, подписали соглашение с отечественным мессенджером «Макс». С 1 августа переписка, звонки, отправка файлов и доступные в мессенджере цифровые сервисы для абонентов этих операторов будут бесплатными, о чём сообщает издание РБК со ссылкой на пресс-службу мессенджера. Это соглашение нацелено на увеличение доступности.

Изображение: ChatGPT

По словам представителя оператора Т2, отныне мессенджером можно будет пользоваться, не думая об остатке трафика мобильного интернета, и сохранять связь при отсутствии этого трафика.

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Ранее на этой неделе версия мессенджера на платформе Android дала возможность публикации историй в виде изображений и видео с возможностью редактирования.