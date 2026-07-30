Он сохраняет 86% ёмкости после 200 циклов перезарядки и повысит запас хода электромобилей

Южнокорейские специалисты из Университета Сонгюнгван и Сеульского национального университета рассказали о создании двухкомпонентного гибридного полимерного связующего материала (DHP) для толстоплёночных электродов литий-ионных аккумуляторов. Благодаря ему можно увеличить плотность хранения энергии в литий-ионных аккумуляторах и повысить срок их службы в электромобилях и смартфонах.

Связующий материал нередко смещается, и из-за этого характеристики батареи ухудшаются при изготовлении более толстых и ёмких электродов для электромобилей и смартфонов. Новая разработка показала в испытаниях почти вдвое большую адгезионную прочность по сравнению с традиционными связующими материалами.

Изображение: Getty Images

реклама

Прогресса удалось добиться за счёт объединения двух материалов с противоположными свойствами: спандекса (SPDX) и полиакриловой кислоты (PAA). Первый обеспечивает гибкость и даёт толстому электроду структурную устойчивость, чтобы не происходило разрушение под нагрузкой. Второй обеспечивает прочные молекулярные связи с внутренними компонентами батареи.

В процессе начальных циклов зарядки гибридный связующий материал образует специальный литиевый интерфейсный слой. Он ускоряет движение ионов лития.

Преимущество данной разработки для автопрома заключается в том, что для производства не потребуется новое дорогостоящее оборудование. Результатом может стать увеличение запаса хода электромобилей следующего поколения.