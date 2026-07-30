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Немецкие исследователи связали долгое нахождение в интернете со стрессом и плохим настроением
Очередная выборка пользователей показала, что проводимое во всемирной паутине время следует ограничивать
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Учёные из Университета Дуйсбург-Эссена проанализировали данные 900 взрослых немцев, собранные в период с октября 2021 года по август 2024 года. Все они на протяжении как минимум года играли, пользовались социальными сетями, посещали сайты для взрослых и совершали покупки в интернете. Опрос позволил классифицировать участников как пользователей интернета с патологическим поведением, рискованным или не имеющих проблем. В первые две группы попадали те, у кого интернет вызывал значительный стресс и нарушал повседневную жизнь.

Каждый вечер на протяжении двух недель участники исследования заполняли анкету. В ней они отвечали на вопросы о настроении, уровне стресса, желании заняться чем-то в интернете и о том, сколько времени они этому занятию посвящают. Также в анкете указывалось, насколько они удовлетворены использованием интернета и пренебрегают другими видами деятельности.

Изображение: techspot.com

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При наличии серьёзных проблем наблюдались максимальный уровень стресса, плохое настроение, большая длительность нахождения в интернете и пренебрежение другими аспектами личной жизни.

В 2023 году исследование Оксфордского института интернета рассмотрело 2,4 млн человек и не нашло связи между интернетом и психическим здоровьем. В этом же исследовании было сказано, что наличие доступа к интернету может даже способствовать улучшению самочувствия.

#германия #интернет #здоровье
Источник: techspot.com
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