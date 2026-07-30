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Аналитики опасаются ускорения развития производства чипов в Китае из-за запретов со стороны США
Невозможность получать доступ к иностранным технологиям заставит китайских производителей быстрее развивать собственные
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В Шанхае поддерживаемая китайским государством компания запустила производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. В этом году должны быть готовы ещё пять систем, в 2027 году — ещё 20 экземпляров. Первые из них найдут применение в компаниях Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor и производителе микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT). Обозреватели считают, что коммерческий успех этого достижения зависит от того, окажутся ли данные машины способны надёжно поддерживать крупносерийное производство чипов в течение длительного периода времени.

Многие аналитики полагают, что это далеко не гарантировано. По этой причине китайские производители чипов будут использовать все возможности для закупки оборудования от голландской компании ASML, в надёжности которого нет сомнений.

Изображение: Getty Images

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Эксперты считают, что для ASML угроза исходит из США, а не из Китая. Речь идёт о возможном законе о многостороннем согласовании контроля над технологиями в области оборудования. Он ужесточит ограничения на продажу и обслуживание систем иммерсионной литографии DUV в странах, считающихся стратегическими конкурентами США. Закон может заставить Китай ускорить внедрение и совершенствование отечественного литографического оборудования.

В Китае не ожидается появления единой компании, сопоставимой с ASML. Вместо этого в экосистему литографии могут быть вовлечены несколько специализированных компаний, предлагающих различные технологии в рамках скоординированных национальных усилий.

#сша #китай #полупроводники #asml
Источник: interestingengineering.com
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