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Китайский автопроизводитель Hongqi тестирует сверхбыструю батарею для электромобилей
От 10% до 70% она заряжается за 3 минуты и 41 секунду
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Одним из недостатков электромобилей является необходимость заряжать их на протяжении довольно долгого времени. Чтобы увеличить продажи, производители стараются ускорить процесс зарядки. Принадлежащий китайской группе FAW люксовый бренд Hongqi рассказал о результатах испытаний созданного им прототипа сверхбыстрозаряжаемой батареи. Тесты показали возможность зарядить батарею от 10% до 70% за 3 минуты и 41 секунду. До 97% зарядка происходит чуть больше, чем за 8 минут.

Чтобы такие темпы зарядки не привели к перегреву и для уменьшения энергопотребления в батарее применяется адаптивная система жидкостного охлаждения. Её работа меняется в зависимости от того, двигается электромобиль или припаркован.

Изображение: Gemini

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Инженеры Hongqi совместно со специалистами China Automotive New Energy Battery Technology (CNET) разработали специальный электролит с низким уровнем десольвации в сочетании с композитным анодом с углеродным покрытием. Эти изменения позволили снизить внутреннее сопротивление аккумуляторного элемента на 15%, в результате чего ионы лития перемещаются с минимальным трением.

Среди используемых в настоящее время батарей лидирует модель Blade второго поколения от китайского производителя BYD. Она заряжается от 10% до 70% за 5 минут с применением самых современных и мощных зарядных устройств. Hongqi может улучшить этот показатель более чем на минуту.

Испытания проходили при максимальной мощности зарядки при температуре 25 °C, и разброс температур по всему блоку никогда не превышал 3 °C. Остаётся рассчитывать, что разработка Hongqi доберётся до этапа коммерческой реализации.

#китай #электромобили #батареи #hongqi
Источник: interestingengineering.com
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