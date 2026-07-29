Речь может идти о блокировке со стороны Роскомнадзора

В среду появилась информация о проблемах в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk у российских пользователей. Многие из них жалуются на невозможность отправить и принять сообщения без использования средств обхода блокировок. Если же активировать VPN, мессенджеры начинают работать без проблем.

Изображение: Gemini

По словам одного из пользователей, который поделился своими наблюдениями на портале «Пикабу», проблемы с двумя этими мессенджерами у него и у ряда его знакомых наблюдаются третий день. При этом оператор мобильной связи «Билайн» утверждает, что со своей стороны не ограничивает работу BiP и KakaoTalk. Роскомнадзор никаких заявлений о блокировке этих мессенджеров также не делал.