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Мессенджеры BiP и KakaoTalk у ряда пользователей в России перестали работать без VPN
Речь может идти о блокировке со стороны Роскомнадзора
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В среду появилась  информация о проблемах в работе мессенджеров BiP и KakaoTalk у российских пользователей. Многие из них жалуются на невозможность отправить и принять сообщения без использования средств обхода блокировок. Если же активировать VPN, мессенджеры начинают работать без проблем.

Изображение: Gemini

По словам одного из пользователей, который поделился своими наблюдениями на портале «Пикабу», проблемы с двумя этими мессенджерами у него и у ряда его знакомых наблюдаются третий день. При этом оператор мобильной связи «Билайн» утверждает, что со своей стороны не ограничивает работу BiP и KakaoTalk. Роскомнадзор никаких заявлений о блокировке этих мессенджеров также не делал.

#россия #мессенджеры #блокировки #kakaotalk #bip
Источник: news.rambler.ru
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