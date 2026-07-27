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Заказы иностранной техники в России увеличились в первом полугодии 2026 года на 28%
Оборот зарубежной электроники в годовом выражении вырос на 6%
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Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику от CDEK.Shopping рассказывает о росте спроса на изготовленную за рубежом электронику. В первой половине 2026 года по сравнению с тем же отрезком времени годом ранее оборот увеличился на 6%. Количество заказов увеличилось на 28%, но при этом их средняя стоимость сократилась на 17% и сейчас равна 45 900 руб.

В этом году наибольшим спросом пользуются наушники и звуковая техника, которые взяли на себя 32,15% от общего числа заказов. Годом ранее на вершине были ПК и комплектующие для них, на долю которых приходилось 35,98%. На втором месте сейчас находятся аксессуары для электроники с долей 10,13%, смарт-гаджеты занимают 7,3% рынка, а смартфоны — 5,64%.

Изображение: Gemini

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Среди производителей продолжает лидировать Apple с количеством заказов 28,52%. Второе место теперь занимает Xiaomi, которая год назад не входила в топ-5. Также в пятёрку входят бренды Ray-Ban, Asus и Oura.

Заказы продолжают делать в первую очередь из США, причём доля этой страны выросла с 60,25% до 73,25%. Соответственно уменьшилась доля Китая с 32,26% до 21,67%. В топ-5 входят Гонконг, ОАЭ и Вьетнам.

По мнению инсайдера, в ближайшие годы количество трансграничной торговли продолжит расти. Она даёт местным компаниям возможность увеличивать ассортимент без складских запасов, поддерживать цены на невысоком уровне и предлагать покупателям обширный выбор.

Статистика «Платформы ОФД» рассказала, что средняя стоимость электроники и бытовой техники сейчас равна 8271 руб., на 3% ниже показателя годичной давности. Общее количество покупок уменьшилось на 4%, но покупки онлайн увеличились на 16%. Таким образом, процесс перехода потребителей из физических магазинов в онлайн-магазины продолжается.

#россия #электроника #интернет #торговля
Источник: kommersant.ru
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