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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold 8 с широким экраном за $1899
Компания предлагает новый форм-фактор и снижение стоимости на $100
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Наступил долгожданный день проведения мероприятия Samsung Galaxy Unpacked, и южнокорейский производитель анонсировал новое поколение смартфонов. Одним из них является модель Galaxy Z Fold 8 в новом форм-факторе.

Изображение: 9to5google.com

Устройство получило более широкий внутренний экран и компактный внешний дисплей. Их диагональ равна 7,6 и 5,5 дюйма соответственно. Внутренний экран предлагает яркость до 3000 нит и частоту обновления 120 Гц. Его соотношение сторон — 4:3, тогда как у внешнего экрана этот параметр в портретной ориентации равен 10:16.

Изображение: 9to5google.com

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Samsung утверждает, что речь идёт о самом лёгком смартфоне в формате книги, который весит 201 г. Устройство работает на основе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. У него 12 или 16 ГБ оперативной памяти, хранилище 256/512 ГБ или 1 ТБ. Установлена система Android 17 с программной оболочкой One UI 9. Обновления будут приходить на протяжении 7 лет.

Изображение: 9to5google.com

Ради такого форм-фактора пришлось пожертвовать количеством камер. Здесь их всего две с разрешением 50 Мп, одна широкоугольная и другая сверхширокоугольная. У каждого экрана есть селфи-камера 10 Мп. Ёмкость аккумулятора уменьшили до 4800 мАч. В сложенном состоянии толщина корпуса выросла до 9,7 мм, тогда как в разложенном виде она составляет 4,5 мм.

Изображение: 9to5google.com

Пока другие смартфоны дорожают, новинка стала на $100 доступнее в сравнении с прошлогодней моделью и стоит от $1899. Смартфон доступен в цветовых вариантах «лавандовый», «графитовый», «кремовый» и «фисташковый». Предварительные заказы уже принимаются.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: 9to5google.com
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