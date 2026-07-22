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Palworld возглавила рейтинг Steam за 14–21 июля 2026 года среди платных игр
Выпуск версии 1.0 подстегнул интерес к этой игре, а грядущий ремейк Halo вошёл в десятку
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Компания Valve опубликовала еженедельную статистику популярности видеоигр на платформе Steam. В период 14–21 июля лидером рейтинга оказалась сетевая игра Palworld, которую некоторые называют «Покемоны с пушками». На вершину таблицы она поднялась благодаря появлению версии 1.0. В первую неделю с момента релиза она оказалась на второй позиции, но смогла улучшить своё положение. Второе место занимает Assassin's Creed Black Flag Resynced. Замыкает тройку лидеров выпущенная несколько недель назад игра Meccha Chameleon.

В этот рейтинг могут входить не только игры, но и другие доступные в Steam продукты. По этой причине на четвёртом месте находится портативная игровая консоль Steam Deck. Пятое место занимает игра в жанре ужасов Dead by Daylight.

Изображение: Pocketpair

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Следом расположилась только что поступившая в продажу The Mound: Omen of Cthulhu, основанная на творчестве Говарда Ф. Лавкрафта. Обновлённый вариант GTA V идёт седьмым, помогая игрокам скоротать время в преддверии релиза GTA VI осенью.

На восьмом и девятом месте находятся футбольный и гоночный симуляторы EA Sports FC 26 и Forza Horizon 6 соответственно. Скорый релиз позволил попасть в десятку ремейку игры Halo.

Как обычно, если принимать во внимание условно-бесплатные игры, рейтинг претерпит некоторые изменения. На первом месте в нём находится Counter-Strike 2, третьей идёт Apex Legends. Также в десятку входят PUBG, Dota 2, Marvel Rivals и Warframe.

#игры #steam #видеоигры #assassin&#x27;s creed #palworld #meccha chameleon
Источник: dtf.ru
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