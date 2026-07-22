Подобный уровень популярности появился благодаря выпуску версии 1.0

Завершается вторая неделя с момента релиза финального варианта видеоигры Palworld, которая напоминает Pokemon Go. Здесь также предлагается коллекционировать монстров, что в минувшие выходные привлекло одновременно более 950 000 геймеров на платформе Steam. Статистика SteamDB показывает, что точное значение составляет 961 897 одновременных игроков, хотя SteamCharts демонстрирует показатель 956 613 человек. В любом случае игра обновила свой рекорд, хотя в раннем доступе она существует уже более двух лет.

Изображение: Pocketpair

По словам руководителя отдела издательской деятельности и коммуникаций компании Pocketpair Джона Бакли, игра сейчас находится на пике популярности. По его мнению, полученные результаты показывают положительную реакцию на версию 1.0.

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Игра будет регулярно получать обновления. Также появится симулятор свиданий, и есть сообщения о других секретных проектах, работа над которыми ведётся в настоящее время.