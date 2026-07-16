Размеры по сравнению с прошлогодней моделью также остались неизменными

Появляется всё больше утечек о планшете Galaxy Tab S12 Ultra от компании Samsung. На этот раз инсайдер OnLeaks поделился изображениями устройства на основе чертежей. Они показывают V-образный вырез в дисплее для фронтальной камеры, как в прошлогодней модели.

Изображение: OnLeaks

Сообщается также о размерах корпуса 326,34 × 208,46 × 5,12 мм, что тоже не отличается от модели прошлого поколения. Планшет получит одну камеру спереди и две на задней панели, но их разрешение пока не сообщается.

Изображение: OnLeaks

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Ранее говорилось об использовании процессора MediaTek Dimensity 9500, конфигурациях с объёмом оперативной памяти 12 и 16 ГБ, встроенного хранилища 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Устройство может работать под управлением программной оболочки One UI 9.0, на протяжении шести лет получать обновления операционной системы и патчи безопасности. Как и у предшественника, ёмкость аккумулятора составит 11 600 мАч.

Изображение: OnLeaks

Пока не сообщается, станет ли ярче экран, будут ли четыре динамика и защита от воды и пыли на уровне стандарта IP68 для планшета и входящего в комплект его поставки стилуса S Pen.