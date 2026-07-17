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«Яндекс.Карты» предлагают улучшенный поиск АЗС и маршруты с минимальным расходом бензина
Увидеть очереди на автозаправочные станции можно в карточке заправки
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Компания «Яндекс» предложила автолюбителям и пользователям своих сервисов новые инструменты. «Яндекс Карты» и «Навигатор» научились показывать наличие топлива на определённых АЗС и информируют об отсутствии очередей. Также предлагаются маршруты, следование которым сведёт к минимуму расход топлива. Эти маршруты могут быть не самыми быстрыми, но они снижают расход бензина благодаря оптимальной скорости и меньшему числу светофоров.

Сведения о ситуации на автозаправочных станциях отображаются в карточках заправок. Демонстрируется загруженность определённой станции, и здесь же можно прокладывать маршрут до указанной точки. Эти данные доступны и в сервисах «Яндекс Go» и «Заправки».

Изображение: ChatGPT

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Эти данные поступают в сервис из нескольких источников, являются обезличенными. Такими источниками являются приложение «Яндекс Про», которое берёт информацию от таксистов, сведения о заказах топлива в «Заправках» и «Яндекс Go», данные относительно ситуации на дорогах рядом с АЗС.

Автомобилисты также вносят свой вклад в полноту картины. Если они только что посетили заправку или даже проехали с ней рядом, им может быть предложен опрос. Результаты этого опроса обеспечивают наиболее актуальную информацию и показываются другим водителям.

В настоящее время сведения о наличии бензина на АЗС предлагаются в ряде крупных городов страны, и их количество будет постепенно увеличиваться.

#россия #яндекс #бензин
Источник: yandex.ru
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