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Евросоюз требует от Google дать конкурентам доступ к Android и поиску до 2027 года
Google называет это требование ударом по конфиденциальности
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Издание The Verge сообщило, что власти Евросоюза вынесли два решения, которые затрагивают Google и её конкурентов. Другие компании должны получить доступ к Android и использованию данных из поисковой системы Google.

Американская компания получила время до января 2027 года, чтобы начать делиться данными с другими поисковыми компаниями и чат-ботами с применением искусственного интеллекта. Связанные с Android изменения должны быть внесены до июля 2027 года.

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На Android Евросоюз требует открыть тот же уровень доступа для приложений, таких как ChatGPT и Claude, какой сейчас есть у Gemini. Последнее является предустановленным приложением и способно взаимодействовать с другими приложениями, а также вести постоянное фоновое прослушивание команд. Для сторонних приложений эту функциональность тоже можно реализовать, но качество будет не такого высокого уровня.

Изображение: ChatGPT

В Google с решением Евросоюза не согласны и напоминают о риске для конфиденциальности и безопасности миллионов европейцев. Представители Google заявляют, что ИИ-помощники уже сейчас способны безопасно использовать возможности Android. Эта новость появилась на фоне предупреждения собственного агентства ЕС по кибербезопасности о том, что «основы безопасности в эпоху ИИ важны как никогда».

Главная проблема может заключаться в том, что персональные поисковые запросы пользователей станут доступными малоизвестным компаниям без надлежащей анонимизации данных и без ведома или согласия пользователя. Это способно поставить под удар коммерческую тайну и национальную безопасность.

#искусственный интеллект #google #android #евросоюз
Источник: 9to5google.com
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