Утечка данных показала новый циферблат нового поколения часов Google

В августе компания Google должна провести анонсы, среди прочего представив умные часы пятого поколения. В преддверии этого события инсайдер @OnLeaks поделился изображениями Pixel Watch 5 с новыми цветовыми вариантами и показал коллекцию ремешков.

Изображение: @OnLeaks

Новым цветом стал «Тёмный антрацит» с чёрным ремешком. Наряду с ним покупатели смогут выбрать «Натуральное серебро» с полированным корпусом и светлым ремешком с зелёным оттенком, «Пирит» с матовой золотой отделкой и тёмно-зелёным ремешком и «Тёплое золото» с полированным корпусом и оранжево-розовым ремешком. Последний цвет предлагается только в версии размером 41 мм.

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От аппаратных компонентов больших изменений не ожидается. Упоминается чип Tensor для носимых устройств и повышение стоимости часов.