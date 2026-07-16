За 6 месяцев в России было продано 608,6 тысячи легковых автомобилей

В Telegram-канале автоэксперта Сергея Целикова появилась информация, согласно которой по итогам первой половины 2026 года в России было продано 608,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 14,8% больше показателя за тот же отрезок времени в 2025 году. В итоге страна заняла четырнадцатое место по объёму продаж легковых автомобилей.

Опережают нашу страну Испания, где продано 647,7 тысяч автомобилей, тогда как в Мексике покупателей нашли 754,4 тысяч автомобилей. Россия опередила Австралию с 485,6 тысяч проданными машинами и Турцию, где реализовали 440,2 тысяч машин. Последний показатель хуже прошлогоднего на 9,8%.

Изображение: Gemini

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В Китае продажи рухнули на 20%, что не помешало самой большой по численности населения стране сохранить лидерство в этом списке. За 6 месяцев года в Китае купили 8,7 млн автомобилей. Половина из них относится к электромобилям и гибридам. В США рынок уменьшился на 4,1%, и было продано 6,42 млн автомобилей. Индия занимает третье место с продажей 2,6 млн, что дало рост на 18,6% и позволило опередить Японию.

Страна восходящего солнца находится на четвёртом месте с результатом 2,39 млн и ростом продаж на 1,8%. Замыкает пятёрку лидеров Германия с продажами 1,48 млн, что означает рост на 5,8%. Далее идут Бразилия, Великобритания, Канада, Италия, Франция, Южная Корея. На всех крупных европейских рынках продажи показали рост.