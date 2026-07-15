Дефицит бензина этому автомобилю не страшен при запасе хода от батареи в 400 км

Российский бренд Evolute, выпускающий электромобили, готовится к релизу нескольких новинок, одной из которых станет электрический кроссовер i-Sky. Это гибридный вариант, который недавно был продемонстрирован публике.

Автомобиль обладает колёсной базой 2,77 м, разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд и летом проезжает на батарее 62 кВт расстояние более чем в 400 км. Продажи должны стартовать в августе, а пока ведутся последние приготовления к началу промышленного производства под Липецком на заводе «Моторинвест». Здесь будет вестись полный производственный цикл, от сварки и покраски до финишной сборки.

Изображение: Константин Завьялов / «Автоновости дня» с международной промышленной выставки «Иннопром»

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Размеры автомобиля 4,685 х 1,9 х 1,613 м. Специально для российских автолюбителей предусмотрен обогрев передних сидений, форсунок стеклоомывателя и руля. Детали кузова подверглись специальной антикоррозионной обработке и получили катодную оцинковку.

Имеется стеклянная панорамная крыша, камеры обзора на 360, доступ без ключа, регулировка рулевой колонки, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка смартфона, шесть направлений электрорегулировки водительского сиденья и автоматически складывающиеся зеркала заднего вида. В случае аварии на помощь должны прийти шесть подушек безопасности. Чтобы не допускать аварий, установлена электронная система курсовой устойчивости, антиблокировочная система, помощь при начале движения на подъёме и экстренном торможении.