Два крупных дорожных проекта в Курдистанском регионе Ирака позволили найти останки нескольких исторических периодов

В Курдистанском регионе Ирака археологи в рамках дорожных проектов нашли неисследованные ранее останки, относящиеся к парфянскому, сасанидскому и раннему исламскому периодам. Находки сделали на шоссе Эрбиль–Коя и на расширяющейся 150-метровой кольцевой дороге Эрбиля. Они указывают на повседневную жизнь за пределами исторического центра Эрбиля. Древние слои этого города простираются под современным ландшафтом.

Изображение: PUKMEDİA

На шоссе Эрбиль–Коя нашли керамические сосуды, зеркала, инструменты и печать. Эти находки отнесли к сасанидскому периоду, который длился с III по VII век н. э. Вдоль 150-метровой кольцевой дороги Эрбиля археологи выявили 14 объектов.

Изображение: PUKMEDİA

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Найденные фрагменты керамики относятся к парфянскому, сасанидскому и раннему исламскому периодам. Это позволяет предположить, что части современной окраины Эрбиля использовались в периоды нескольких политических преобразований. Этот город развивался вокруг древней Арбелы, крупного политического и религиозного центра в истории Ассирии.

Изображение: PUKMEDİA

После падения Ассирийской империи он попал в сферу влияния Ахеменидов, Селевкидов, Парфян и Сасанидов. В парфянский период Арбела была тесно связана с царством Адиабены между римским и парфянским мирами. Затем регион перешёл под контроль Сасанидов и оставался частью империи до исламских завоеваний VII века.

Изображение: KRG-Kurdistan 24

Специалисты планируют проведение дополнительных раскопок и лабораторного анализа.