Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Дорожные работы в Ираке привели к открытию артефактов сасанидской и других эпох
Два крупных дорожных проекта в Курдистанском регионе Ирака позволили найти останки нескольких исторических периодов
реклама

В Курдистанском регионе Ирака археологи в рамках дорожных проектов нашли неисследованные ранее останки, относящиеся к парфянскому, сасанидскому и раннему исламскому периодам. Находки сделали на шоссе Эрбиль–Коя и на расширяющейся 150-метровой кольцевой дороге Эрбиля. Они указывают на повседневную жизнь за пределами исторического центра Эрбиля. Древние слои этого города простираются под современным ландшафтом.

Изображение: PUKMEDİA

На шоссе Эрбиль–Коя нашли керамические сосуды, зеркала, инструменты и печать. Эти находки отнесли к сасанидскому периоду, который длился с III по VII век н. э. Вдоль 150-метровой кольцевой дороги Эрбиля археологи выявили 14 объектов.

Изображение: PUKMEDİA

реклама

Найденные фрагменты керамики относятся к парфянскому, сасанидскому и раннему исламскому периодам. Это позволяет предположить, что части современной окраины Эрбиля использовались в периоды нескольких политических преобразований. Этот город развивался вокруг древней Арбелы, крупного политического и религиозного центра в истории Ассирии.

Изображение: PUKMEDİA

После падения Ассирийской империи он попал в сферу влияния Ахеменидов, Селевкидов, Парфян и Сасанидов. В парфянский период Арбела была тесно связана с царством Адиабены между римским и парфянским мирами. Затем регион перешёл под контроль Сасанидов и оставался частью империи до исламских завоеваний VII века.

Изображение: KRG-Kurdistan 24

Специалисты планируют проведение дополнительных раскопок и лабораторного анализа.

#история #археология #раскопки #ирак
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени

Популярные статьи

Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter