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Археологи нашли на севере Ирака ассирийскую каменную стелу возрастом 2700 лет
Эта находка даёт дополнительные письменные свидетельства последнего столетия Ассирийской империи
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Государственное управление древностей и наследия Ирака рассказало о результатах раскопок в провинции Ниневия. Там была найдена большая ассирийская каменная стела у Баб-Шамаша, одно из древних ворот Ниневии. Она может относиться к VII веку до н. э. В те времена Ниневия была в центре одной из наиболее могущественных империй Ближнего Востока.

Изображение: Государственный совет Ирака по делам древностей и культурного наследия

Каменный монумент сохранил на себе ассирийские надписи. Что это за надписи, пока не сообщается, но они могут быть важны для понимания политической, религиозной и городской жизни древней Ниневии.

Изображение: Государственный совет Ирака по делам древностей и культурного наследия

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В ассирийском мире каменные стелы нередко служили для коммуникации. На них могли изображаться царские указы, описываться военные победы и религиозные тексты, чтобы передаваться из поколения в поколение.

Изображение: Государственный совет Ирака по делам древностей и культурного наследия

Это повышает значимость находки в Баб-Шамаше. Есть вероятность узнать, кто изготовил памятник, почему он расположен на своём месте, и получить сведения об исторических событиях в этот период.

Изображение: Государственный совет Ирака по делам древностей и культурного наследия

Когда специалисты огласят полную версию надписи, стела из Баб-Шамаша из простого археологического объекта превратится в свидетельство последнего столетия ассирийской имперской власти.

#история #археология #раскопки #ирак
Источник: arkeonews.net
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