Государственное управление древностей и наследия Ирака рассказало о результатах раскопок в провинции Ниневия. Там была найдена большая ассирийская каменная стела у Баб-Шамаша, одно из древних ворот Ниневии. Она может относиться к VII веку до н. э. В те времена Ниневия была в центре одной из наиболее могущественных империй Ближнего Востока.
Каменный монумент сохранил на себе ассирийские надписи. Что это за надписи, пока не сообщается, но они могут быть важны для понимания политической, религиозной и городской жизни древней Ниневии.
В ассирийском мире каменные стелы нередко служили для коммуникации. На них могли изображаться царские указы, описываться военные победы и религиозные тексты, чтобы передаваться из поколения в поколение.
Это повышает значимость находки в Баб-Шамаше. Есть вероятность узнать, кто изготовил памятник, почему он расположен на своём месте, и получить сведения об исторических событиях в этот период.
Когда специалисты огласят полную версию надписи, стела из Баб-Шамаша из простого археологического объекта превратится в свидетельство последнего столетия ассирийской имперской власти.