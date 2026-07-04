Эксперты полагают, что на поставки для ИИ придётся до 60% от общего количества выпускаемой памяти

Отчёт от MyDrivers рассказал, что к концу 2026 года свыше половины выпускаемой оперативной памяти будет применяться в ИИ-устройствах. Для производителей смартфонов вроде Apple это означает необходимость повышать цены на свои продукты и прилагать усилия, чтобы обеспечить достаточный для себя объём закупок памяти.

Изображение: Gemini

Этот же отчёт утверждает, что в 2027 году из продажи могут пропасть смартфоны стоимостью до 1500 юаней или $220. Для них стоимость оперативной памяти будет составлять 60% от стоимости всего смартфона, из-за чего производители должны будут поднять цены или терпеть убытки. В результате аналитическая фирма IDC прогнозирует падение поставок смартфонов до минимального с 2013 года уровня. То же самое произойдёт с объёмом поставок персональных компьютеров.

реклама

На долю производителей Samsung, SK hynix и Micron приходится 90% мировых поставок DRAM, так что сейчас надежды возлагают на китайские компании CXMT и YMTC. Они уже поставляют память для местных компаний вроде Huawei, Xiaomi, OPPO, но выйти за пределы страны им будет труднее.