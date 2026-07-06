Устройство весом всего 600 г на процессоре Intel Core Ultra X7 358H умещается на ладони

Компания Lenovo продолжает брать на вооружение процессоры последнего поколения Intel Core Ultra Series 3 в таких продуктах, как ноутбуки и портативные компьютеры. К числу последних относится новый YOGA AI Mini PC, который прежде был доступен на процессоре Core Ultra 5 325.

Изображение: Lenovo

Теперь предлагается вариант на чипе Intel Core Ultra X7 358H. Это 16-ядерный процессор с таким же количеством потоков, сочетанием ядер 4+8+4 и мощной встроенной графикой Arc B390. Этого процессора многим будет достаточно даже для игровых нагрузок, а также для локальной обработки приложений искусственного интеллекта. В последнем случае производительность достигает 180 TOPS.

Изображение: Lenovo

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Компьютер выполнен в цилиндрическом корпусе весом примерно 600 г. Имеется RGB-подсветка и возможность активировать устройство касанием. Также компьютер обладает современными вариантами подключения, в том числе стандартом беспроводной связи Wi-Fi 7 и проводным соединением 2,5G LAN.

Изображение: Lenovo

Доступно 64 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X, благодаря чему доступна локальная обработка данных с 80 млрд параметров. Также имеется твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe вместимостью 1 ТБ. Для подключения периферийных устройств предназначаются порты Thunderbolt 4 и Type-C 3.2 Gen 2, а для монитора предусмотрен порт HDMI.

В комплект поставки входит беспроводная мышь и клавиатура. Стоимость компьютера начинается от 17 999 юаней или $2651.