Для этого использовалась материнская плата Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE

Известный оверклокер saltycroissant установил рекорд разгона оперативной памяти, преодолев отметку в 13600 МТ/с. 24 ГБ памяти Corsair DDR5 на материнской плате Z890 AORUS Tachyon Duo X ICE удалось разогнать до уровня 13606 МТ/с, превзойдя прежние результаты DDR5. Рекорд зафиксировали HWBot и CPU-Z.

Изображение: saltycroissant

Для saltycroissant это не первый рекорд при разгоне памяти DDR5, но его прежнее достижение неоднократно превосходили другие энтузиасты. На этот раз saltycroissant задействовал одну планку оперативной памяти и процессор Core Ultra 7 270K Plus. Естественно, для охлаждения применялся жидкий азот.

Изображение: saltycroissant

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Также имеется скриншот, на котором указана частота работы памяти 6861,5 МГц, что составляет 13723 МТ/с. Этот показатель пока не подтверждён, но, быть может, скоро мировым рекордом будет он.