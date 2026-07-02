Международный исследовательский проект призван ответить на один из главных вопросов о свитках Мёртвого моря, известных также как Кумранские рукописи: где они были написаны. Проект продолжительностью 5 лет носит название «Отслеживание писцов и свитков», его руководителем является профессор Младен Попович из Университета Гронингена. Он получил грант Европейского исследовательского совета в размере 2,5 млн евро. В рамках проекта будут работать библеисты, археологи, химики, материаловеды и специалисты по ИИ. Также предстоит выполнить лабораторные анализы и провести гуманитарные исследования.
Специалисты надеются при помощи чернил, пергамента, папируса, почерка и физической структуры узнать, где свитки были созданы и как распространялись в древней Иудее. Эти свитки считаются одними из наиболее важных археологических открытий XX века. В них содержатся одни из наиболее ранних известных копий библейских текстов и значительная часть еврейских писаний позднего периода Второго Храма. Эти рукописи написаны более 2000 лет назад, и они играют важную роль при изучении древнего иудаизма, раннего христианства и истории еврейской Библии.
В Университете Гронингена для анализа задействуют искусственный интеллект. Будет выполнена кластеризация сложных химических данных и проведён поиск закономерностей их происхождения. Далее их сравнят с палеографическими, кодикологическими, лингвистическими и литературными данными. Ещё исследователи изучат химический состав чернил, пергамента и папируса. Для этого задействуют неразрушающие методы, включая рентгенофлуоресцентный анализ (XRF), микроспектроскопию с преобразованием Фурье (µFTIR), микроспектроскопию комбинационного рассеяния (µRaman) и мультиспектральную визуализацию. Всего будет исследовано около 250 свитков.
Если точное место происхождения свитков определить не удастся, успехом будет даже группировка по одинаковым материальным характеристикам. Это сможет указать на общую мастерскую или сеть писцов.