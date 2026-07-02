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Искусственный интеллект призван помочь определить место написания свитков Мёртвого моря
Стоимость проекта по решению загадки возрастом 2000 лет составляет 2,5 млн евро
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Международный исследовательский проект призван ответить на один из главных вопросов о свитках Мёртвого моря, известных также как Кумранские рукописи: где они были написаны. Проект продолжительностью 5 лет носит название «Отслеживание писцов и свитков», его руководителем является профессор Младен Попович из Университета Гронингена. Он получил грант Европейского исследовательского совета в размере 2,5 млн евро. В рамках проекта будут работать библеисты, археологи, химики, материаловеды и специалисты по ИИ. Также предстоит выполнить лабораторные анализы и провести гуманитарные исследования.

Изображение: Шай Халеви, Израильское управление древностей

Специалисты надеются при помощи чернил, пергамента, папируса, почерка и физической структуры узнать, где свитки были созданы и как распространялись в древней Иудее. Эти свитки считаются одними из наиболее важных археологических открытий XX века. В них содержатся одни из наиболее ранних известных копий библейских текстов и значительная часть еврейских писаний позднего периода Второго Храма. Эти рукописи написаны более 2000 лет назад, и они играют важную роль при изучении древнего иудаизма, раннего христианства и истории еврейской Библии.

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В Университете Гронингена для анализа задействуют искусственный интеллект. Будет выполнена кластеризация сложных химических данных и проведён поиск закономерностей их происхождения. Далее их сравнят с палеографическими, кодикологическими, лингвистическими и литературными данными. Ещё исследователи изучат химический состав чернил, пергамента и папируса. Для этого задействуют неразрушающие методы, включая рентгенофлуоресцентный анализ (XRF), микроспектроскопию с преобразованием Фурье (µFTIR), микроспектроскопию комбинационного рассеяния (µRaman) и мультиспектральную визуализацию. Всего будет исследовано около 250 свитков.

Изображение: Йоли Шварц, Израильское управление древностей

Если точное место происхождения свитков определить не удастся, успехом будет даже группировка по одинаковым материальным характеристикам. Это сможет указать на общую мастерскую или сеть писцов.

#искусственный интеллект #израиль #история #археология #исследования #нидерланды #рукописи
Источник: arkeonews.net
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