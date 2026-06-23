За половину века его интенсивность сократилась на 30%

Сломанные ручки от кувшинов для вина из эллинистического Иерусалима позволили учёным проанализировать магнитное поле Земли более 2000 лет назад. В журнале «Археометрия» была опубликована работа исследователей из Тель-Авивского университета, Ариэльского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Управления древностей Израиля. Они провели анализ ручек родосских амфор и банок из Иерусалима. Фрагменты керамики были найдены при раскопках Города Давида, Еврейского квартала и автостоянки Гивати, они относятся к III и I векам до н. э.

Анализ показал, что в первой половине II века до н. э. магнитное поле Земли в Восточном Средиземноморье резко ослабло. Узнать это можно благодаря тому, что во время обжига глиняных сосудов в печи содержащие железо минералы в керамике выравниваются по магнитному полю Земли. Сосуд остывает, и свидетельства магнитного поля остаются в глине.

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Современные специалисты используют небольшие кусочки керамики, нагревая их в лабораторных условиях и измеряя напряжённость магнитного поля тех лет. Это называется анализом археонапряжённости.

Изображение: Израильское управление древностей – Хохма и др., 2026

Далее важно узнать, когда эта керамика была изготовлена. Здесь на помощь пришли ручки родианских амфор. Эти амфоры применяли для перевозки вина по эллинистическому Средиземноморью. Зачастую на них можно обнаружить имя изготовителя и должностного лица. Срок их службы составлял год, что часто и позволяет определить дату.

Это даёт археомагнитным исследованиям необычно высокий уровень хронологического контроля. Специалисты рассмотрели 17 штампованных ручек родосских амфор и семь эллинистических кувшинов из Иерусалима. Результаты позволили определить чёткую закономерность, согласно которой примерно за 50 лет магнитное поле Земли потеряло свыше 30% интенсивности. Это указывает на то, что магнитное поле Земли в древности было значительно более динамичным, нежели в наши дни.