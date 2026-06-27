Это относится как к юридическим, так и к физическим лицам

В пятницу, 26 июня, был подписан закон о введении административных штрафов в размере до 700 тысяч руб для владельцев веб-сайтов в России. Они могут лишиться такой суммы, если на их сайтах будет доступна авторизация пользователей посредством иностранных сервисов вроде электронной почты.

Владельцы сайтов могут получить штраф, независимо от того, являются они юридическими или физическими лицами. Пользователи сайтов оштрафованы за подобную авторизацию не будут.

Изображение: ChatGPT

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Законодательство гласит, что для авторизации должны применяться только российские номера телефонов, Госуслуги, Единая биометрическая система. Любая другая информационная система для авторизации также должна принадлежать гражданину России или относящемуся к России юридическому лицу.

В случае повторных нарушений штраф может составлять 1-3% от дохода сервиса за календарный год. Минимальный размер повторного штрафа увеличили с 1 млн руб до 10 млн руб.