Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Археологи рассказали о найденных в Белградской крепости средневековых костях верблюдов
Они использовали здесь с XV по XVII века, что указывает на дальние торговые связи
реклама

Белград в Сербии географически является не тем городом, где ожидаешь встретить верблюдов. Тем не менее, они там были ещё в период с XV по XVII века, на что указывают найденные в Белградской крепости останки. Их обнаружили ещё во время раскопок в 2014 году и теперь поделились результатами исследований.

Было проанализировано 271 образец, которые являются первыми свидетельствами нахождения верблюдов в средние века на центральных и западных Балканах. Учёные делают на основании этого вывод о масштабных системах торговли и передвижения.

реклама

Белградская крепость находится в юго-восточной Европе в месте слияния рек Сава и Дунай. На протяжении многих столетий она соединяла речные и сухопутные пути, пограничные зоны между Балканским полуостровом и Карпатским бассейном.

Изображение: wikipedia.org

История заселения здесь длительная, от доисторической деятельности до римского Сингидунума и более поздних средневековых укреплений. В Позднее Средневековье крепость была крупным оборонительным и административным центром. От тех времён в крепости нашли кости овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота. Большинство особей дожили до взрослого возраста, что может указывать на их использование для получения вторичного продукта вроде молока и шерсти.

Кости верблюдов распознали посредством масс-спектрометрии пептидов коллагена (метод ZooMS). Это анализ белковых маркеров в коллагене костей, который приходит на помощь, когда кости невозможно определить по форме.

Исследователи увидели контраст между находками животных римского и позднесредневекового периода. Из этого они сделали вывод об изменениях в экономических моделях. Если поначалу животноводство было больше связано с домашним скотом и производством мяса, то позднее возникла более сложная городская и военная среда.

#история #археология #раскопки #сербия #белград
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В России запущена платформа для переключения между операторами без замены SIM
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях
Производительность AMD Radeon RX 7900 XTX до 14% ниже с FSR Upscaling 4.1 относительно FSR 3.1
Российское 18-местное скоростное судно с подводным крылом «Колва» вступило в строй

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter