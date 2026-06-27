Они использовали здесь с XV по XVII века, что указывает на дальние торговые связи

Белград в Сербии географически является не тем городом, где ожидаешь встретить верблюдов. Тем не менее, они там были ещё в период с XV по XVII века, на что указывают найденные в Белградской крепости останки. Их обнаружили ещё во время раскопок в 2014 году и теперь поделились результатами исследований.

Было проанализировано 271 образец, которые являются первыми свидетельствами нахождения верблюдов в средние века на центральных и западных Балканах. Учёные делают на основании этого вывод о масштабных системах торговли и передвижения.

реклама

Белградская крепость находится в юго-восточной Европе в месте слияния рек Сава и Дунай. На протяжении многих столетий она соединяла речные и сухопутные пути, пограничные зоны между Балканским полуостровом и Карпатским бассейном.

Изображение: wikipedia.org

История заселения здесь длительная, от доисторической деятельности до римского Сингидунума и более поздних средневековых укреплений. В Позднее Средневековье крепость была крупным оборонительным и административным центром. От тех времён в крепости нашли кости овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота. Большинство особей дожили до взрослого возраста, что может указывать на их использование для получения вторичного продукта вроде молока и шерсти.

Кости верблюдов распознали посредством масс-спектрометрии пептидов коллагена (метод ZooMS). Это анализ белковых маркеров в коллагене костей, который приходит на помощь, когда кости невозможно определить по форме.

Исследователи увидели контраст между находками животных римского и позднесредневекового периода. Из этого они сделали вывод об изменениях в экономических моделях. Если поначалу животноводство было больше связано с домашним скотом и производством мяса, то позднее возникла более сложная городская и военная среда.