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Археологи обнаружили в Казахстане письменные свидетельства государства возрастом 2000 лет
Фрагменты письменных текстов и погребальные артефакты связали с древним царством Канджу
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Во время проведения очередного сезона полевых работ в поселении Культобе и на близлежащем кладбище Кылышжар экспедицией из Археологического центра Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова были обнаружены фрагменты письменных текстов. Наряду с погребальными артефактами они рассказали об одном из наименее изученных ранних государств Центральной Азии.

Изображение: Otyrar.kz

В число сделанных в Казахстане находок вошли кирпичи с надписями, вероятное устройство для воспроизведения письменных текстов и погребальные принадлежности захоронения периода Канджу. Найдены 14 фрагментов письменности, на одном из которых текст сохранён почти полностью, тогда как два других представляют важную историческую и лингвистическую информацию.

Изображение: Otyrar.kz

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К ранее доступным здесь текстам добавлено 300-400 знаков и около 15 строк. До этого момента в поселении было найдено около 1640-1650 знаков примерно в 80 строках. Более ранние надписи из Культобе относились к согдийским группам из таких городов, как Самарканд, Бухара, Кеш и Нахшаб.

Изображение: Otyrar.kz

Расшифровка части надписи рассказала об основании города на землях кочевников. Одна из фраз была переведена как «люди шатров». Обнаружение оттиска с текстом может свидетельствовать о плановом копировании и административной деятельности. Это можно сравнить с более древними ближневосточными традициями воспроизведения письменных документов.

Канджуское царство, если верить китайским источникам, существовало примерно со II века до н. э. по IV век н. э. Оно находилось по большей части в южном Казахстане и Центральной Азии, особенно в районе средней Сырдарьи.

На кладбище было вскрыто четыре погребальных сооружения, два из которых были разграблены ещё в древности. В них найдена керамика, нож и бусины, вероятно, от савана, плюс два керамических сосуда.

#история #археология #казахстан #раскопки
Источник: arkeonews.net
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