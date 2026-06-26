Фрагменты письменных текстов и погребальные артефакты связали с древним царством Канджу

Во время проведения очередного сезона полевых работ в поселении Культобе и на близлежащем кладбище Кылышжар экспедицией из Археологического центра Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова были обнаружены фрагменты письменных текстов. Наряду с погребальными артефактами они рассказали об одном из наименее изученных ранних государств Центральной Азии.

Изображение: Otyrar.kz

В число сделанных в Казахстане находок вошли кирпичи с надписями, вероятное устройство для воспроизведения письменных текстов и погребальные принадлежности захоронения периода Канджу. Найдены 14 фрагментов письменности, на одном из которых текст сохранён почти полностью, тогда как два других представляют важную историческую и лингвистическую информацию.

Изображение: Otyrar.kz

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К ранее доступным здесь текстам добавлено 300-400 знаков и около 15 строк. До этого момента в поселении было найдено около 1640-1650 знаков примерно в 80 строках. Более ранние надписи из Культобе относились к согдийским группам из таких городов, как Самарканд, Бухара, Кеш и Нахшаб.

Изображение: Otyrar.kz

Расшифровка части надписи рассказала об основании города на землях кочевников. Одна из фраз была переведена как «люди шатров». Обнаружение оттиска с текстом может свидетельствовать о плановом копировании и административной деятельности. Это можно сравнить с более древними ближневосточными традициями воспроизведения письменных документов.

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Канджуское царство, если верить китайским источникам, существовало примерно со II века до н. э. по IV век н. э. Оно находилось по большей части в южном Казахстане и Центральной Азии, особенно в районе средней Сырдарьи.

На кладбище было вскрыто четыре погребальных сооружения, два из которых были разграблены ещё в древности. В них найдена керамика, нож и бусины, вероятно, от савана, плюс два керамических сосуда.