Техническая возможность существует, но это не означает, что за каждым ведётся непрерывная слежка

В эпоху интернета конфиденциальность персональных данных находится под вопросом, и многие уверены, что спецслужбы при желании способны отследить любого человека. Бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Хансен, работавший здесь на протяжении семи лет, поделился своим мнением по данному вопросу.

Изображение: Gemini

По его словам, правительство любой страны способно получить доступ к устройствам вроде смартфонов, компьютеров, смарт-часов и веб-камер. Чтобы свести к минимуму утечку данных, можно пользоваться простым кнопочным телефоном, но спецслужбы могут читать переписку и на нём. При этом Хансен не говорит, что правительства непрерывно следят за всеми без разбора.

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Также был затронут вопрос общедоступных сетей Wi-Fi. Хансен рассказал, что при взаимодействии с ними всегда использует VPN. Речь идёт о защите от слежки не только со стороны государств, но и от хакеров, которые способны перехватить данные для кражи финансов и других противоправных действий.