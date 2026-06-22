В эпоху интернета конфиденциальность персональных данных находится под вопросом, и многие уверены, что спецслужбы при желании способны отследить любого человека. Бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Хансен, работавший здесь на протяжении семи лет, поделился своим мнением по данному вопросу.
По его словам, правительство любой страны способно получить доступ к устройствам вроде смартфонов, компьютеров, смарт-часов и веб-камер. Чтобы свести к минимуму утечку данных, можно пользоваться простым кнопочным телефоном, но спецслужбы могут читать переписку и на нём. При этом Хансен не говорит, что правительства непрерывно следят за всеми без разбора.
Также был затронут вопрос общедоступных сетей Wi-Fi. Хансен рассказал, что при взаимодействии с ними всегда использует VPN. Речь идёт о защите от слежки не только со стороны государств, но и от хакеров, которые способны перехватить данные для кражи финансов и других противоправных действий.