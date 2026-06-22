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Модель Mythos справилась со взломом компьютерных систем АНБ за несколько часов
Именно подобные возможности стали причиной нежелания давать доступ к ней широкой публике
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Издание сообщает со ссылкой на заместителя председателя сенатского комитета по разведке США Марка Уорнера, что модель искусственного интеллекта Mythos от компании Anthropic сумела достаточно легко получить доступ к секретным информационным системам Агентства национальной безопасности. Сам он ссылается на слова генерала Джошуа М. Радда, который говорил, что на взлом ушло лишь несколько часов.

Правительство страны велело разработчику запретить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 как для иностранных пользователей, так и для работающих за пределами США американских пользователей. Это распоряжение было выполнено.

Изображение: ChatGPT

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Anthropic полагает, что причиной подобного решения является нахождение возможности выполнить джейлбрейк модели Fable 5. Компания с решением не согласна и полагает, что оно может привести к замедлению развития всей сферы искусственного интеллекта. Другие модели от Anthropic остаются доступными для всех.

Издание The Wall Street Journal ранее утверждало, что модель Claude Mythos с возможностью нахождения уязвимостей программного обеспечения обеспокоила власти США. Там опасаются кибератак, которые способны заблокировать работу государственных учреждений и частных компаний. Эти угрозы вице-президент страны обсудил на встрече в апреле с представителями ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта.

#сша #искусственный интеллект #anthropic #mythos
Источник: rbc.ru
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