Американские власти допускают, что Китай получил доступ к передовой ИИ-модели

В Белом доме подозревают, что Китай мог получить доступ к передовым моделям искусственного интеллекта (ИИ) Fable и Mythos, разработанных американской компанией Anthropic. Об этом сообщает издание The Verge.

С большой вероятности именно это сподвигло американские власти принять решение об отключении ИИ-модели за пределами США. Как известно, это решение привело к тому, что Anthropic полностью отключила доступ к Fable и Mythos для всех, включая своих американских партнёров. Источник изображения: ChatGPTГлавная угроза, по мнению экспертов, связана не только с прямым использованием модели, но и с возможностью ее копирования через дистилляцию. Ряд американских разработчиков ИИ, включая OpenAI, ранее официально заявляли, что китайские компании копировали их разработки. При этом Fable и Mythos не имеют аналогов и являются передовыми, поэтому США решили предотвратить все риски дистилляции, чтобы не допустить появления у Китая чего-то подобного.

При этом Белый дом официально не подтвердил, что Китай стал причиной ограничений. Официальной причиной является наличие «обходов защитных механизмов» в Fable и Mythos. В Anthropic это отрицают, подчёркивая, что по такой логике любая ИИ-модель имеет подобную уязвимость.