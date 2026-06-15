Раньше японская компания перестала продавать свои видеоигры в России

В понедельник, 15 июня, японская игровая компания Konami перестала обслуживать свои серверы на территории Белоруссии и России. Для геймеров это означает невозможность доступа к тем сетевым сервисам, авторизация в которых происходит посредством идентификатора KONAMI ID. Среди прочих становятся недоступными такие видеоигры, как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Изображение: ChatGPT

Причины подобного решения представители японской компании называть не стали. При этом продажи видеоигр в России Konami прекратила уже давно.

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Пользователи игровой платформы Steam в комментариях на ней пишут, что серверы Konami недоступны с сообщением о проведении технического обслуживания. Попытка поменять регион в Steam ситуацию не улучшает, поскольку доступ блокируется по IP-адресу геймеров. Смена этого IP-адреса с российского на зарубежный позволяет обойти введённые ограничения.