Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Konami закрыла доступ к своим игровым сервисам с российских IP-адресов
Раньше японская компания перестала продавать свои видеоигры в России
реклама

В понедельник, 15 июня, японская игровая компания Konami перестала обслуживать свои серверы на территории Белоруссии и России. Для геймеров это означает невозможность доступа к тем сетевым сервисам, авторизация в которых происходит посредством идентификатора KONAMI ID. Среди прочих становятся недоступными такие видеоигры, как Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Изображение: ChatGPT

Причины подобного решения представители японской компании называть не стали. При этом продажи видеоигр в России Konami прекратила уже давно.

реклама

Пользователи игровой платформы Steam в комментариях на ней пишут, что серверы Konami недоступны с сообщением о проведении технического обслуживания. Попытка поменять регион в Steam ситуацию не улучшает, поскольку доступ блокируется по IP-адресу геймеров. Смена этого IP-адреса с российского на зарубежный позволяет обойти введённые ограничения.

#россия #игры #видеоигры #konami
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-пилот Boeing: нужно несколько месяцев обучения экипажа для полётов на самолётах МС-21 и SJ-100
Пассажирскую версию ТВРС-44 «Ладога» закрыли - самолёт переделывают в грузовой
В Китае роботы-змеи ползают по проводам и находят неисправности ещё до аварий
Российский офшорный вертолёт Ми-171А3 приступил к работе на Сахалине
Microsoft и AMD сократили время загрузки игр на 95% с помощью технологии Advanced Shader Delivery
Экс-глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида предполагает в будущем слияние Xbox с Windows
Европейский твёрдотельный аккумулятор достиг плотности 465 Вт*ч/кг и подходит для авиации и обороны
Японский луноход-трансформер размером с теннисный мяч успешно сработал на поверхности Луны
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell с 96 ГБ памяти подорожала более чем на 65% до 13 250 $
В России создали устройство для автоматической смены 4-тонных деталей на станках
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в Forza Horizon 6 и других современных играх
Алюминиевые дома Фуллера чуть не заполонили Америку после Второй мировой
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти
Volga K50 и Volga K40 перед началом продаж выставили около салона Mercedes-Benz

Популярные статьи

10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter