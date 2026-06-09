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Яндекс начинает продажу наушников «Яндекс Дропс» с поддержкой «Алисы AI» за 8990 рублей
Обладатели этих наушников смогут работать с наиболее мощной большой языковой моделью Яндекса и получать короткие ответы
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Во вторник, 9 июня, компания Яндекс начала продажу своих наушников «Яндекс Дропс». Их отличительной чертой является доступ к нейросети Яндекса, а также доступ к функциональности «Моя память». Здесь можно будет сохранять пришедшие в голову идеи и планы, после чего искусственный интеллект сможет сохранять их в виде полноценных заметок и создавать напоминания.

Изображение: «Яндекс»

В состав наушников входит наиболее мощная языковая модель Яндекса. Ответы она выдаёт более короткие по сравнению с тем, что предлагается в чате, чтобы было проще понимать их на слух. Если начать диалог с моделью в наушниках, потом его можно будет продолжить в текстовом виде в чате. Для этого тут появился раздел «Наушники Дропс».

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Что касается основной функциональности наушников, они предлагают качественный звук, поддержку шумоподавления и возможность при помощи голоса управлять воспроизведением аудио, телефонными звонками и устройствами умного дома. ИИ при получении голосовой команды способен включить дома робот-пылесос, запустить список воспроизведения музыки, позвонить по указанному номеру. Даже без интернета работают команды для изменения громкости звука, остановки воспроизведения и тому подобное. Это возможно благодаря наличию нейронного чипа.

Изображение: «Яндекс»

За звук отвечает 11 мм аудиодрайвер, а продвинутые пользователи получат эквалайзер с многочисленными вариантами настроек. На выбор даются стандартный и адаптивный режим шумоподавления, а также режим прозрачности. Подавление шума происходит не только в динамиках, но и в микрофонах во время разговора.

Наушники предлагаются в фиолетовом, белом и чёрном цветовых вариантах. Наличие сенсора позволяет нажимать на них для управления различной функциональностью. Имеется защита от влаги и пыли уровня IP54. Продолжительность работы составляет 8 часов, хотя при активном шумоподавлении и использовании ИИ она падает до 5 часов.

Изображение: «Яндекс»

16 июня «Яндекс Дропс» поступят в продажу в российских розничных сетях по цене 8990 руб.

#искусственный интеллект #наушники #яндекс
Источник: rbc.ru
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