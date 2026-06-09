Потратив несколько лет на разработку видеокодека AV2, отраслевой консорциум AOMedia сделал первый крупный релиз. Новое поколение стандарта кодирования видео должно повысить эффективность сжатия и широко распространиться, при этом оставаясь бесплатным.
Альянс открытых медиа (AOMedia) представил версию 1.0.0 спецификации AV2. Это основа для создателей программного и аппаратного обеспечения, которые получили возможность интегрировать кодек в состав своих продуктов.
Основы нового кодека такие же, как и у предыдущего AV1. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом для потоковых трансляций видео, транскодирования и прочих связанных с мультимедийным контентом задач. Это альтернатива платным кодекам вроде AVC/H.264, HEVC/H.265 и более современному Versatile Video Coding (VVC).
На разработку AV2 ушло больше времени, чем предполагалось, поскольку его ждали в 2025 году. Что касается AV1, его выпустили в 2018 году, и им пользуются крупные сервисы вроде Netflix.
Создатели нового кодека уверяют, что эффективность сжатия выросла на 30%. На его основе можно будет создавать высококачественные видеопотоки с более низкими битрейтами. Либо можно оставить битрейты прежними и увеличить качество видео. Была улучшена поддержка приложений смешанной реальности, возможность разделения экрана с трансляцией нескольких потоков видео, а также стал богаче выбор качества картинки.
В состав консорциума AOMedia входят такие крупные и известные компании, как Amazon, Google, Intel, Nvidia, Microsoft и Mozilla.