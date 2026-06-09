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Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным
Созданный крупными технологическими компаниями видеокодек AV2 избавит от необходимости лицензионных выплат
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Потратив несколько лет на разработку видеокодека AV2, отраслевой консорциум AOMedia сделал первый крупный релиз. Новое поколение стандарта кодирования видео должно повысить эффективность сжатия и широко распространиться, при этом оставаясь бесплатным.

Альянс открытых медиа (AOMedia) представил версию 1.0.0 спецификации AV2. Это основа для создателей программного и аппаратного обеспечения, которые получили возможность интегрировать кодек в состав своих продуктов.

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Основы нового кодека такие же, как и у предыдущего AV1. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом для потоковых трансляций видео, транскодирования и прочих связанных с мультимедийным контентом задач. Это альтернатива платным кодекам вроде AVC/H.264, HEVC/H.265 и более современному Versatile Video Coding (VVC).

Изображение: AOMedia

На разработку AV2 ушло больше времени, чем предполагалось, поскольку его ждали в 2025 году. Что касается AV1, его выпустили в 2018 году, и им пользуются крупные сервисы вроде Netflix.

Создатели нового кодека уверяют, что эффективность сжатия выросла на 30%. На его основе можно будет создавать высококачественные видеопотоки с более низкими битрейтами. Либо можно оставить битрейты прежними и увеличить качество видео. Была улучшена поддержка приложений смешанной реальности, возможность разделения экрана с трансляцией нескольких потоков видео, а также стал богаче выбор качества картинки.

В состав консорциума AOMedia входят такие крупные и известные компании, как Amazon, Google, Intel, Nvidia, Microsoft и Mozilla.

#видео #av1 #кодеки #av2 #видеокодеки
Источник: techspot.com
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