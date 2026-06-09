Созданный крупными технологическими компаниями видеокодек AV2 избавит от необходимости лицензионных выплат

Потратив несколько лет на разработку видеокодека AV2, отраслевой консорциум AOMedia сделал первый крупный релиз. Новое поколение стандарта кодирования видео должно повысить эффективность сжатия и широко распространиться, при этом оставаясь бесплатным.

Альянс открытых медиа (AOMedia) представил версию 1.0.0 спецификации AV2. Это основа для создателей программного и аппаратного обеспечения, которые получили возможность интегрировать кодек в состав своих продуктов.

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Основы нового кодека такие же, как и у предыдущего AV1. Это бесплатный продукт с открытым исходным кодом для потоковых трансляций видео, транскодирования и прочих связанных с мультимедийным контентом задач. Это альтернатива платным кодекам вроде AVC/H.264, HEVC/H.265 и более современному Versatile Video Coding (VVC).

Изображение: AOMedia

На разработку AV2 ушло больше времени, чем предполагалось, поскольку его ждали в 2025 году. Что касается AV1, его выпустили в 2018 году, и им пользуются крупные сервисы вроде Netflix.

Создатели нового кодека уверяют, что эффективность сжатия выросла на 30%. На его основе можно будет создавать высококачественные видеопотоки с более низкими битрейтами. Либо можно оставить битрейты прежними и увеличить качество видео. Была улучшена поддержка приложений смешанной реальности, возможность разделения экрана с трансляцией нескольких потоков видео, а также стал богаче выбор качества картинки.

В состав консорциума AOMedia входят такие крупные и известные компании, как Amazon, Google, Intel, Nvidia, Microsoft и Mozilla.