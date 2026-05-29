Выходящая осенью Call of Duty: Modern Warfare 4 получит поддержку DLSS 4.5 и заранее настроенные соревновательные опции на компьютерах

Показав трейлер видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 4, разработчики из Infinity Ward решили поделиться дополнительной информацией о ней. Эта игра станет первой в серии на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Создатели пообещали увеличенные масштабы, плотность контента, повышенную отзывчивость и стабильность во всех имеющихся режимах. Боевые пространства будут расширены, карты станут активнее, производительность более постоянной.

Обновлённый движок означает улучшенную графику с усовершенствованными визуальными эффектами, освещением персонажей. Будут улучшены все аспекты графики, от взрывов и дыма до атмосферности и детализации персонажей.

Изображение: Infinity Ward

Совместно с дочерней студией Beenox игру улучшат и на персональных компьютерах. Здесь появится поддержка NVIDIA DLSS 4.5 и прочих параметров масштабирования и генерации кадров. Оптимизация производительности рассчитана на широкий спектр компьютерных компонентов. Станет больше настроек графики, что позволит геймерам получить максимально гибкий контроль над внешним видом и работоспособностью игры.

Имеются и заранее заданные настройки для соревновательного режима, с которыми производительность должна быть наилучшей. Во всех режимах будет доступна расширенная трассировка лучей, в том числе отражения, затемнение окружающей среды, более качественные объёмные эффекты по сравнению с другими платформами.

Впервые с момента релиза Call of Duty: Ghosts в 2013 году игра из серии появится на консоли Nintendo, в данном случае на Switch 2. Это самая слабая по производительности из платформ, на которой игра будет выпущена, но разработчики утверждают, что проблем быть не должно. Сейчас ведётся тестирование кроссплатформенной игры на Switch 2, но решение о её поддержке пока не принято.

Modern Warfare 4 появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2 23 октября.