Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Игра Call of Duty: Modern Warfare 4 с расширенной трассировкой лучей выйдет 23 октября
Выходящая осенью Call of Duty: Modern Warfare 4 получит поддержку DLSS 4.5 и заранее настроенные соревновательные опции на компьютерах
реклама

Показав трейлер видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 4, разработчики из Infinity Ward решили поделиться дополнительной информацией о ней. Эта игра станет первой в серии на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Создатели пообещали увеличенные масштабы, плотность контента, повышенную отзывчивость и стабильность во всех имеющихся режимах. Боевые пространства будут расширены, карты станут активнее, производительность более постоянной.

Обновлённый движок означает улучшенную графику с усовершенствованными визуальными эффектами, освещением персонажей. Будут улучшены все аспекты графики, от взрывов и дыма до атмосферности и детализации персонажей.

Изображение: Infinity Ward

реклама

Совместно с дочерней студией Beenox игру улучшат и на персональных компьютерах. Здесь появится поддержка NVIDIA DLSS 4.5 и прочих параметров масштабирования и генерации кадров. Оптимизация производительности рассчитана на широкий спектр компьютерных компонентов. Станет больше настроек графики, что позволит геймерам получить максимально гибкий контроль над внешним видом и работоспособностью игры.

Имеются и заранее заданные настройки для соревновательного режима, с которыми производительность должна быть наилучшей. Во всех режимах будет доступна расширенная трассировка лучей, в том числе отражения, затемнение окружающей среды, более качественные объёмные эффекты по сравнению с другими платформами.

Впервые с момента релиза Call of Duty: Ghosts в 2013 году игра из серии появится на консоли Nintendo, в данном случае на Switch 2. Это самая слабая по производительности из платформ, на которой игра будет выпущена, но разработчики утверждают, что проблем быть не должно. Сейчас ведётся тестирование кроссплатформенной игры на Switch 2, но решение о её поддержке пока не принято.

Modern Warfare 4 появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2 23 октября.

#игры #видеоигры #call of duty #infinity ward #modern warfare
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter