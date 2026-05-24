Блогер
Годовщину видеоигры Tainted Grail: The Fall of Avalon отметят выпуском бесплатного расширения
В честь первого дня рождения оказавшейся популярной игры её разработчики поделились статистикой
Создатели выпущенной год назад видеоигры Tainted Grail: The Fall of Avalon решили отметить первый день рождения расширением контента и предложили игрокам бесплатное дополнение. С ним было представлено обновление под номером 1.23, которое принесло ряд усовершенствований и закрыло некоторые ошибки.

Изображение: Questline

Что касается дополнения, геймеры получат специальную пресс-праздничную шляпу и квест с празднованием дня рождения короля Артура. Когда этот квест будет завершён, игроки получат вознаграждение. Другими новинками являются пять вариантов брони, лук и волшебная палочка. Что касается получения достижения «Ушли на рыбалку», ловить рыбу теперь не обязательно, поскольку её можно будет купить.

Если говорить о статистике, 60 игроков-геймеров выбрали персонаж мужского пола. В 13% случаев игроки погибают от зубов волков, 35% попали в лапы медведей, а 52% пострадавших неудачно упали. Каждый десятый пользовался фоторежимом, 34% участников игры совершали в ней противозаконные действия, и только 4% смогли добраться до настоящей концовки.

#игры #видеоигры #tainted grail
Источник: dtf.ru
