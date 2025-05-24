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На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
Местная пресная вода низкой температуры обеспечила высокую сохранность баржи

Специалисты экспедиции «Черные глубины Ладоги» нашли большую баржу эпохи ВОВ. Находки на корабле показали его 100% отношение к Ладожской флотилии, обонявшей во время военной компании 1941 года Ленинград. О находке проинформировали дайверы из клуба «ДИВО».

Как пояснили специалисты клуба подводного плавания, обнаружить находку удалось используя гидролокатор с функцией бокового обзора. Устройство показало, что на глубине 20 метров находится искусственный объект. Эксперты, изучив конфигурацию палубы, на которой отсутствовали надстройки, высказали предположение, что это баржа. А повторные погружения подтвердили: крупноразмерная баржа с длиной корпуса 50 метров. 

Источник фото: подводный клуб "ДИВО"


Было выдвинуто предположение, что корабль затопили в эпоху ВОВ, так как координаты с судном соответствовали району активных боестолкновений. Многочисленные погружения позволили укрепиться в предположении выше, так как были подняты винтовки Мосина и солдатская морская амуниция, которым тогда вооружались военные моряки. 

Как пояснил журналистам Александр Архипов, участвовавший в поисках, его удивили хорошая сохранность баржи. Почему сохранность оказалась настолько высокой, пояснил глава экспедиции Сергей Куликов: пресные прохладные воды Ладоги сыграли роль своеобразного «холодильника».

Источник фото: подводный клуб "ДИВО"

В 2014 году на дне Ладоги обнаружили немецкий боевой самолёт Хенкель эпохи ВОВ и компрессор, подготовка к подъему которого затянулась на два года, о чем рассказали корреспонденты НТВ. По их словам, сначала на 10-метровой глубине нашли портативную, покрытую большим слоем ржавчины установку, лежавшую на иле боком. Позже удалось установить, что предмет, обильно покрытый рыболовными сетями и наполовину погрузившийся в ил, являлся компрессором.

Изучив архивы, специалисты пришли к выводу, что неопознанная находка была компрессором, который перевозили на Кировский завод, осуществлявший в то время сборку танков. Подготовка к подъёму компрессора заняла два года: в ходе множества погружений корпус компрессора очищали от рыболовных сетей, ила и заводили подъёмные стропы. Дальше большой корпус вытащил катамаран. Причем для этого ему хватило всего 3 часа.  

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#россия #баржа #ладога #подводная археология
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