Местная пресная вода низкой температуры обеспечила высокую сохранность баржи

Специалисты экспедиции «Черные глубины Ладоги» нашли большую баржу эпохи ВОВ. Находки на корабле показали его 100% отношение к Ладожской флотилии, обонявшей во время военной компании 1941 года Ленинград. О находке проинформировали дайверы из клуба «ДИВО».

Как пояснили специалисты клуба подводного плавания, обнаружить находку удалось используя гидролокатор с функцией бокового обзора. Устройство показало, что на глубине 20 метров находится искусственный объект. Эксперты, изучив конфигурацию палубы, на которой отсутствовали надстройки, высказали предположение, что это баржа. А повторные погружения подтвердили: крупноразмерная баржа с длиной корпуса 50 метров.

Источник фото: подводный клуб "ДИВО"





Было выдвинуто предположение, что корабль затопили в эпоху ВОВ, так как координаты с судном соответствовали району активных боестолкновений. Многочисленные погружения позволили укрепиться в предположении выше, так как были подняты винтовки Мосина и солдатская морская амуниция, которым тогда вооружались военные моряки.

Как пояснил журналистам Александр Архипов, участвовавший в поисках, его удивили хорошая сохранность баржи. Почему сохранность оказалась настолько высокой, пояснил глава экспедиции Сергей Куликов: пресные прохладные воды Ладоги сыграли роль своеобразного «холодильника».

Источник фото: подводный клуб "ДИВО"

В 2014 году на дне Ладоги обнаружили немецкий боевой самолёт Хенкель эпохи ВОВ и компрессор, подготовка к подъему которого затянулась на два года, о чем рассказали корреспонденты НТВ. По их словам, сначала на 10-метровой глубине нашли портативную, покрытую большим слоем ржавчины установку, лежавшую на иле боком. Позже удалось установить, что предмет, обильно покрытый рыболовными сетями и наполовину погрузившийся в ил, являлся компрессором.

Изучив архивы, специалисты пришли к выводу, что неопознанная находка была компрессором, который перевозили на Кировский завод, осуществлявший в то время сборку танков. Подготовка к подъёму компрессора заняла два года: в ходе множества погружений корпус компрессора очищали от рыболовных сетей, ила и заводили подъёмные стропы. Дальше большой корпус вытащил катамаран. Причем для этого ему хватило всего 3 часа.