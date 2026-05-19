LG анонсировала игровой монитор 1080p с частотой обновления 1000 Гц для требовательных геймеров
Модель UltraGear 25G590B предназначается для профессиональных геймеров в динамичных шутерах

Многие помнят времена, когда монитор с частотой обновления 120 Гц считался пределом мечтаний. Эти дни остались в прошлом, поскольку значения частоты выросли без малого на порядок. Это демонстрирует только что представленный южнокорейским производителем LG игровой монитор UltraGear 25G590B с разрешением Full HD и частотой обновления 1000 Гц. Это предложение для геймеров профессионального уровня, которые хотят получить максимальную скорость и точность в шутерах от первого лица.

Изображение: LG

В целом это не первый игровой монитор, который обладает подобной частотой обновления. Модель Samsung Odyssey G6 способна выдавать значение 1040 Гц, тогда как Acer Predator XB273U обладает частотой 1000 Гц. Их отличием является то, что для достижения подобных частот им требуется снижать разрешение до уровня в 720p.

Необходимость в этом отсутствует в LG UltraGear 25G590B, поскольку он максимальную частоту выдаёт даже на разрешении 1920 х 1080. Это даёт возможность играть на максимальной скорости без потери чёткости.

Другой сильной стороной монитора является технология LG Motion Blur Reduction Pro. Она отвечает за чёткость и простоту отслеживания динамично движущихся объектов. Монитор оснащён панелью IPS со специальной плёнкой для уменьшения бликов. Диагональ монитора составляет 24,5 дюйма, что привычно для киберспортивного мира. Не самый большой размер позволяет держать в поле зрения все необходимые элементы, не тратя время на их поиск на большом экране.

Изображение: LG

Привычно для современных мониторов LG UltraGear 25G590B поддерживает изменения высоты, поворота и наклона, имеет индикаторы калибровки на подставке. Из возможностей искусственного интеллекта представлена функция оптимизации сцены, призванная повышать реализм и глубину благодаря автоматической настройке параметров изображения в зависимости от игрового жанра. Искусственный интеллект отвечает за обеспечение объёмного пространственного звука и чёткость при общении во внутриигровом чате, если применяются совместимые гарнитуры.

Продажи этого монитора в ряде стран начнутся во второй половине года.

#lg #видеоигры #мониторы
Источник: techspot.com
