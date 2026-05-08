Sony предсказывает падение доходов игрового подразделения из-за высоких цен на память
К настоящему времени компания выпустила 93,7 млн экземпляров консоли PlayStation 5

Японская компания Sony в пятницу выпустила отчёт, в рамках которого прогнозирует снижение доходов игрового подразделения по итогам года на 6% до уровня $1,69 млрд. Продажи игровых устройств снижаются, поскольку PlayStation 5 стареет, а цены растут из-за дефицита и дороговизны чипов памяти.

С другой стороны, компания ждёт увеличения прибыли игрового подразделения на 30% за счёт роста продаж программного обеспечения собственной разработки. Однако её ждут расходы на уровне до 500 млрд йен на выкуп 230 млн собственных акций. Инвесторы прогнозируют падение годовых продаж на 1,4% из-за памяти и разрушения цепочек поставок из-за событий в Иране.

Отчёт Sony рассказал, что в минувшем квартале было продано 1,5 млн консолей PlayStation 5. Это на 46% меньше показателя годичной давности. В марте Sony анонсировала повышение стоимости PlayStation 5 на $100 в США, подняв цены во второй раз менее чем за год.

Изображение: REUTERS/Dado Ruvic

Японский производитель может возлагать надежды на появление осенью видеоигры «Grand Theft Auto VI», которая будет доступна только на консолях, и лишь спустя какое-то время появится на компьютерах. Это может подстегнуть продажи PlayStation 5.

В феврале представители Sony сообщали, что запаслись памятью для проведения предновогодних распродаж. Тогда было сказано, что рост цен не оказал значительного влияния на прибыль компании, но если кризис сохранится на протяжении длительного времени, рентабельность PlayStation 5 может упасть.

Операционная прибыль компании по итогам закончившегося в марте финансового года выросла на 13,4% до 1,45 трлн йен.

#финансы #экономика #sony #япония #playstation #память
Источник: reuters.com
