ГАИ оценивает риски и готовится нормативная база для новых участников дорожного движения

Начальник Московского управления ГАИ рассказал, что в настоящее время ведётся анализ рисков передвижения работающих в качестве курьеров роботов по дорогам столицы. Поскольку в других городах автономные роботы-курьеры тоже будут востребованными, необходимо проработать для их функционирования нормативно-правовую базу, что сейчас и делается на федеральном уровне. В МВД рассказали, что отдельные документы уже существуют, задавая основы работы подобных технических средств.

Что касается непосредственно Москвы, необходимо провести оценку того, насколько инфраструктура готова к безопасному перемещению курьеров по дорогам и какие изменения могут оказаться необходимыми. В первую очередь нужно обеспечить безопасность передвижения роботов-курьеров для людей.

В настоящее время подобные устройства способны двигаться на скорости 3–5 км/ч и соблюдать ПДД.