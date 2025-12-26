С учётом роста культуры вождения и общего уровня подготовки водителей такое решение вполне может быть безопасным.

Действующие скоростные режимы разрабатывались много десятков лет назад, и сегодня они уже не соответствуют ни духу времени, ни техническим возможностям современных автомобилей. Если раньше тормозные системы автомобилей были несовершенны, то сегодня эффективность гашения скорости позволяет вполне безопасно двигаться со скоростью, превышающей действующие лимиты. Конечно же, не в населённых пунктах, поскольку с беспечными пешеходами это может быть критически опасно, но хотя бы на дорогах со статусом автомагистрали.

В связи с этим в России регулярно поднимается тема повышения лимита скорости на магистралях, и в очередной раз об этом заявил замглавы Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. По его словам, на отдельных участках дорог имеет смысл повысить скорость, что сделало бы движение по таким трассам более удобным для водителей и пассажиров.

О конкретных значениях скорости Понарьин не сказал, но ранее непосредственно начальник ГИБДД Михаил Черников не раз упоминал, что на дорогах, на которых сегодня разрешена скорость движения в 130 км/ч, можно было бы увеличить максимальную скорость до 150 км/ч. При условии, конечно, что такое изменение не повлечёт за собой снижение безопасности движения.

Насколько такое нововведение было бы целесообразным, вопрос открытый. Дело в том, что большинство водителей стараются не «гнать» со скоростью выше 130 км/ч. И дело здесь не столько в безопасности, хотя и в ней тоже, сколько в расходе топлива: этот показатель нелинеен, и из-за высокой плотности воздуха на скоростях, превышающих 130 км/ч, начинает расти совершенно непропорционально скорости движения.