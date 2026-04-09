Находящаяся в списке ЮНЕСКО территория на протяжении последних десяти лет подвергалась тщательным исследованиям

На отдалённом плато в Лаосе располагаются тысячи массивных каменных кувшинов, некоторые из которых имеют высоту 3 м и весят несколько тонн. Находящиеся в провинции Сиенгкхуанг, кувшины высечены из цельной скалы и были доставлены из каменоломен на расстояние до 10 км. Предположительно, они являются частью погребального ландшафта.

У учёных нет ответа на вопросы о том, кто их создал, когда и как подобные объекты перемещали по пересечённой местности. Недавние археологические раскопки немного приоткрывают завесу тайны. Исследователи нашли множество артефактов, в том числе керамические сосуды, железные орудия, стеклянные бусины и колокольчики из медного сплава. Всё это указывает на сложные погребальные ритуалы и культурную систему.

В кувшинах и вокруг них обнаружены человеческие останки. Фрагменты зубов и костей говорят о практике вторичных захоронений.

Хрупкое состояние этих сосудов высотой до 60 см с замысловатыми узорами делает проблематичной их консервацию. Специалисты применили специальный клей и японскую бумагу, реконструировав несколько сосудов для исследований и публичной демонстрации.

Найденные здесь металлические артефакты доставили в Мельбурн для консервации в Институте сохранения культурного наследия имени Роберта Криппса. Музейным работникам предстоит в первую очередь уберечь эти находки от коррозии.

Внимание учёных привлёк железный инструмент со следами деревянного древка. Для его изучения задействовали компьютерную томографию и микро-КТ-сканирование. Внутри железной конструкции нашли минерализованные остатки древесины, что говорит о передовых технологических возможностях создавших этот объект людей.

В настоящее время исследователи применяют люминесцентное датирование для определения даты создания кувшинов. Анализ человеческих останков призван помочь в реконструировании жизни похороненных там людей.