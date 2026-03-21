Находка была сделана в 2017 году в районе строительства Крымского моста и относится к V веку до н. э.

В 2017 году в процессе подводных раскопок в районе Керченской бухты была найдена полая терракотовая голова. 9 лет спустя междисциплинарной команде учёных удалось найти невидимые невооружённым глазом детали.

Изображение: институт археологии Российской академии наук

Представители Института археологии Российской академии наук и Курчатовского института задействовали оптическую и сканирующую электронную микроскопию, рентгеновскую дифракцию, инфракрасную спектроскопию и энергодисперсионный микроанализ. Было обнаружено наличие неорганических соединений и минеральных пигментов, остатки смолы хвойных деревьев на бороде и волосах скульптуры. Слой смолы мог быть основой для более тёмных пигментов, которые создавали тёмное покрытие.

Изображение: институт археологии Российской академии наук

Это ещё раз подтверждает мнение о том, что древние скульптуры были сделаны не просто из глины или камня, а зачастую раскрашивались. За счёт цифрового усиления цветовых контрастов исследователи визуализировали изначальный внешний вид скульптуры.

Изображение: институт археологии Российской академии наук

Также можно отметить успешное применение углеродного датирования органического материала из скульптуры. Смола датируется V веком до н. э., что относит объект к периоду Греко-персидских войн.

Анализ показывает смешение художественных традиций. Большие глаза и резкие переходы на верхней части лица соответствуют архаическим греческим традициям, но губы и борода показывают влияние восточных традиций. Это наводит специалистов на мысль, что терракотовая голова была изготовлена в одном из греческих городов Малой Азии. Точное назначение скульптуры остаётся неизвестным.