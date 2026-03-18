Ремонтопригодность смартфона Apple iPhone 17e составила 7 из 10

Между аппаратами iPhone 16e и iPhone 17e в плане дизайна почти нет отличий. Apple поставила более современный процессор и дала поддержку зарядки MagSafe. На портале iFixit был опубликован процесс разборки нового устройства, благодаря чему стало понятно, как можно легко добавить беспроводную зарядку и к предыдущей модели. Имея некоторые технические навыки и необходимые инструменты, можно управиться за несколько минут.

Изображение: iFixit

Ранее Apple выпустила руководство для авторизованных специалистов по ремонту, в число которых входит и iFixit. Это руководство показало упрощение процесса разборки iPhone 17e. В частности, легко получить доступ к батарее, поскольку используется специальный клей. Ёмкость батареи составляет 15,556 Вт·ч или 4005 мАч.

Больше усилий необходимо приложить для получения доступа к порту зарядки USB-C. Именно он зачастую выходит из строя, поскольку им пользуются чаще всего. На iPhone 16 были внесены изменения для упрощения замены порта, но к iPhone 17e это не относится.

В итоге оценка ремонтопригодности составила 7 из 10 возможных.